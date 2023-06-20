Встреча с полицейскими 1 апреля на улице Волгограда обернулась для местного жителя шестью месяцами в колонии общего режима. По информации Тракторозаводского районного суда, находясь в состоянии опьянения, мужчина не только отказался слушаться стражей правопорядка, но также высказал в адрес одного из сотрудников угрозы, совершая при этом резкие телодвижения.

Сегодня, 20 июня, райсуд назначил волгоградцу реальный срок за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции

– Установлено, что 1 апреля гражданин Безуглый, находясь на территории Тракторозаводского района, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно и вызывающе, не обращал внимания на замечания окружающих, а также сотрудников полиции. Будучи недовольным законными требованиями сотрудников полиции о прекращении хулиганских действий, испытывая личную неприязнь к к одному из них как представителю власти, Безуглый умышленно высказал в адрес правоохранителя угрозу применения насилия, сказав, что причинит последнему телесные повреждения, – рассказали в суде. – Проявляя агрессию и совершая своим телом движения в сторону сотрудника полиции, Безуглый демонстрировал реальность своих преступных намерений.

Сообщается, что в судебном заседании житель Волгограда признал вину, а реальный срок ему назначен с учетом данных о личности Безуглого и его непогашенной судимости за насильственное преступление.

– Приговором суда Безуглый осужден по ч. 1 ст.318 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда. – Мера пресечения Безуглому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменена на заключение под стражу в зале суда.