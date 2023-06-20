Расследования

Задержанным ФСБ подпольным оружейникам огласили приговор в Волгограде

Расследования 20.06.2023 15:50
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20.06.2023 15:50


Задержанные в городе Краснослободске Волгоградской области минувшей зимой подпольные оружейники выслушали в Волгограде окончательный приговор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу волгоградского УФСБ России, мужчины признаны  виновными по статье 222 УК РФ – незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия и боеприпасов. 



– Деятельность группы лиц, занимавшейся на системной основе незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона, была пресечена сотрудниками УФСБ в 2022 году. В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержано три активных участника группы. По местам их проживания обнаружены и изъяты: револьвер системы Нагана, пистолет кустарного производства с прибором для бесшумной стрельбы, 682 боеприпаса различного калибра, более 20 основных и составных частей огнестрельного оружия, бездымный порох массой более 350 граммов, а также средства сотовой связи и электронные носители информации, – сообщили в пресс-службе УФСБ. 


Все трое жителей Волгоградской области были осуждены Краснослободским районным судом к длительным срокам в колонии строгого и общего режима. Так, Колотилину М.А. назначили 9 лет колонии строго режима, Денисову Ю.Ф. 8 лет колонии строго режима, Иволгину А.А.  5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Однако, не согласившись с приговором суда первой инстанции, обвиняемые обжаловали его.

– Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, в результате чего приговорил Денисова Ю.Ф. к 7 годам 10 месяцам строгого режима, размер назначенного наказания Колотилина М.А. и Иволгина А.А. остался без изменений, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области 20 июня. – Приговор вступил в законную силу.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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