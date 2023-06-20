Волгоградец ударил ножом соседа в лифте и спрятался от полиции под кроватью

В Волгограде сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области задержали 41-летнего жителя Тракторозаводского района, который 19 июня ударил ножом в лифте своего соседа. Как рассказали полицейские ИА «Высота 102», мужчина был обнаружен под кроватью в квартире.

– Установлено, что 19 июня потерпевший стоял возле подъезда своего дома, когда к нему подошел сосед, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и стал упрекать его в нечистоплотности и захламлении общего балкона, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Между мужчинами возникла ссора. Продолжая оскорблять друг друга, они зашли в лифт. Подозреваемый достал из кармана кухонный нож и нанес потерпевшему удар в живот, после чего вышел из лифта на своем этаже и проследовал к себе в квартиру.

Известно, что нападавший ранее уже был судим. Оказавшись в отделе полиции, волгоградец сознался в преступлении.

– Следователем отдела полиции № 1 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», – сообщают в главке полиции.