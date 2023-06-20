Одного еще ищут: в Волгограде трое подростков с ножом напали на мужчин

В Волгограде трое подростков совершили нападение на двоих мужчин, вооружившись ножом. По информации СУ СК России по Волгоградской области, один из пострадавших получил ранение. Оперативниками задержаны двое нападавших, одного до сих пор ищут.

Как сообщила информагентству официальный представитель следственного управления СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, нападение было совершено на волгоградцев ночью 18 июня в Кировском районе.

По предварительным данным, 18 июня трое несовершеннолетних с целью завладения чужим имуществом, находясь возле дома №1 по улице Розы Люксембург, используя перцовый баллончик и нож, напали на двух мужчин, одному из которых в последующем удалось убежать, – сообщила Дарья Буянова. – Повалив 43-летнего мужчину на землю, несовершеннолетние стали угрожать ему ножом.

В какой-то момент, чтобы ослабить сопротивление своей жертвы, юноши ударили его ножом, ранив в руку. После этого подростки забрали у пострадавшего телефон и скрылись.

Уже установлено, что нападавшим всего по 14, 15 и 16 лет.

– Местонахождение двух подростков установлено, они уже дали свои пояснения следователями. Местонахождение третьего фигуранта устанавливается, – уточняет официальный представитель СУ СК России по региону. – В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.