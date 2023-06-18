Происшествия

В Волгограде у СИЗО-1 неизвестный в неуправляемом заносе сбил девушку: видео

Происшествия 18.06.2023 10:08
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18.06.2023 10:08


В Центральном районе Волгограда в 02.00 неизвестный на кроссовере сбил девушку на пешеходном переходе. Как сообщает V102.RU, водитель скрылся с места происшествия. Инцидент произошел недалеко от СИЗО № 1. 

— По предварительной информации, неустановленный водитель напротив дома № 5 по улице Новороссийской при повороте на улицу Голубинскую наехал на 22-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии пешеход получила травмы. Пострадавшая обратилась за медпомощью. Водитель с места ДТП скрылся, ведется розыск.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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