Момент гибели волгоградца в ДТП на проспекте Столетова попал на видео

Страшное ДТП в Красноармейском районе Волгограда, в котором накануне погиб молодой мужчина, зафиксировала камера видеонаблюдения. Как сообщает V102.RU, автомобиль Kia Rio выехал на дорогу и почему-то остановился.

Видимо, водитель засомневался, успеет ли он проскочить. В этот момент в него на полной скорости врезался Mercedes-Benz. Удар пришелся прямо в переднюю дверь, на место водителя.

Напомним, в аварии на проспекте Столетова погиб 28-летний мужчина. В салоне его автомобиля находился годовалый ребенок. Малыша госпитализировали в нейрохирургическое отделение клинической больницы № 7. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.