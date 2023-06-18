В Среднеахтубинском районе Волгоградской области накануне в автомобиль скорой помощи врезалась каршеринговая легковушка. Как сообщает V102.RU, спецтранспорт перевозил контейнер с донорской кровью.

— Инцидент произошел около 13.00 на развязке моста через Волгу недалеко от Краснослободска, — рассказали информагентству в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи». — В машину СМП врезался легковой автомобиль.

Судя по фото с места аварии, в карету скорой помощи врезался водитель на автомобиле одного из каршеринговых сервисов. Уточняется, что медбригада перевозила кровь из областного центра крови в детскую больницу Волжского.

— По счастливому стечению обстоятельств пострадавших нет. Однако, в результате ДТП, контейнер с кровью может опоздать по назначению, — пояснили в бюджетном учреждении. — Просим участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД — уступать дорогу машинам скорой. Помните, врачи спешат на помощь и могут не успеть спасти чью-то жизнь.

Фото: ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи»

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