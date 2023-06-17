Бастрыкин потребовал доклад об избиении пациента в больнице Фишера

Потрясенные этой историей жители Волжского собрали для пострадавшего пациента 5 тысяч рублей на памперсы и продукты питания.
Происшествия 17.06.2023 19:43
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17.06.2023 19:43
Потрясенные этой историей жители Волжского собрали для пострадавшего пациента 5 тысяч рублей на памперсы и продукты питания.
Глава СК РФ поручил подготовить доклад о факте избиения пациента сотрудницей больницы имени Фишера. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, поручение дано и.о. руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дмитрию Буравцову. Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки по данному факту и установлению обстоятельств произошедшего.Напомним, санитарка волжской больницы имени Фишера толкнула неходячего пациента в палате, отчего он упал. Случившееся снял на видео другой пациент. После произошедшего санитарку уволили, заявление об увольнении по собственному желанию написала старшая сестра отделения травматологии. Также были применены меры дисциплинарного взыскания к заведующему отделением и главной медицинской сестре учреждения. Руководство больницы извинилось за инцидент. Собственную проверку организовали и сотрудники СУ СК России по Волгоградской области, в дело вмешалась и прокуратура.
Потрясенные этой историей жители Волжского собрали для пострадавшего пациента 5 тысяч рублей на памперсы и продукты питания.
Фото СК РФ
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