Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад об избиении пациента в больнице Фишера

Происшествия 17.06.2023 19:43
0
17.06.2023 19:43


Глава СК РФ поручил подготовить доклад о факте избиения пациента сотрудницей больницы имени Фишера. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, поручение дано и.о. руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дмитрию Буравцову. Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе проверки по данному факту и установлению обстоятельств произошедшего.
Напомним, санитарка волжской больницы имени Фишера толкнула неходячего пациента в палате, отчего он упал. Случившееся снял на видео другой пациент. После произошедшего санитарку уволили, заявление об увольнении по собственному желанию написала старшая сестра отделения травматологии. Также были применены меры дисциплинарного взыскания к заведующему отделением и главной медицинской сестре учреждения. Руководство больницы извинилось за инцидент. Собственную проверку организовали и сотрудники СУ СК России по Волгоградской области, в дело вмешалась и прокуратура.  
Потрясенные этой историей жители Волжского собрали для пострадавшего пациента 5 тысяч рублей на памперсы и продукты питания.
Фото СК РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.06.2023 18:47
Происшествия 17.06.2023 18:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2023 14:58
Происшествия 17.06.2023 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2023 10:51
Происшествия 17.06.2023 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2023 09:33
Происшествия 17.06.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 12:22
Происшествия 16.06.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 11:37
Происшествия 16.06.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 11:05
Происшествия 16.06.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 10:44
Происшествия 16.06.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 09:46
Происшествия 16.06.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 09:27
Происшествия 16.06.2023 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2023 08:37
Происшествия 16.06.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 19:22
Происшествия 15.06.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 17:35
Происшествия 15.06.2023 17:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 17:14
Происшествия 15.06.2023 17:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2023 16:47
Происшествия 15.06.2023 16:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:41
В Волгограде сына погибшего в ДТП мужчины увезли в нейрохирургиюСмотреть фотографии
19:43
Бастрыкин потребовал доклад об избиении пациента в больнице ФишераСмотреть фотографии
18:47
«Ехал с годовалым сыном»: на юге Волгограда в ДТП погиб молодой мужчинаСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде назвали имена четырех хедлайнеров молодежного фестиваляСмотреть фотографии
17:20
Волгоградский облсуд оставил под стражей напавшего на одноклассницу выпускникаСмотреть фотографии
16:02
Ректоры трех волгоградских вузов отчитались о доходах и зарплатахСмотреть фотографии
15:44
«От тромбозов до инсультов»: волгоградцев предостерегли от употребления спиртного в жаруСмотреть фотографии
14:58
На козырьке 16-этажки в Волгограде нашли тело пенсионеркиСмотреть фотографии
14:19
Волгоградский «Ротор» отправился на сборы в КрымскСмотреть фотографии
13:41
Райцентру под Волгоградом дали водуСмотреть фотографии
12:49
Волжане собрали 5 тысяч для пострадавшего от санитарки пациентаСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградскую область в июле прибудет делегация из ИранаСмотреть фотографии
11:50
«Она же уплывет»: в Котово по решению суда дорогу засыпали землейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:51
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадала 19-летняя пассажиркаСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде открывают 333 точки по продаже мороженого и лимонадаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде задержали 17-летнего курьера телефонных мошенниковСмотреть фотографии
09:33
Райцентр под Волгоградом в жару остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
09:18
Волгоградская облдума рассмотрит новые правила на платных парковкахСмотреть фотографии
09:08
Волгоградская область на ПМЭФ-2023 «породнилась» с АстраханскойСмотреть фотографии
07:54
В Волгоградской области подорожали свекла, огурцы и картофельСмотреть фотографии
21:02
После укуса змеи волгоградец на четверо суток загремел в больницуСмотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области на видео попал потоп после сильного ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
Гостей фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде зовут в повара и художникиСмотреть фотографии
19:03
В СВО погиб разведчик из Волгоградской области Александр ПетренкоСмотреть фотографии
18:30
Движение на Первой продольной в Волгограде парализовало ДТП возле Мамаева курганаСмотреть фотографии
18:19
ПСБ запустит «Магазин женских инвестиций»Смотреть фотографии
18:16
«Она на нас могла упасть»: в Волгоградской области ветер сорвал крышу с кинотеатраСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде взывавшим к Богу жителям обезвоженного поселка пообещали капремонт водопроводаСмотреть фотографии
17:14
Жителей Волгограда от жары загонят на полуостровСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде выбрали место для студенческого кампуса за 24 млрд рублейСмотреть фотографии
 