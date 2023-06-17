Волжане собрали 5 тысяч для пострадавшего от санитарки пациента

Буквально за 14 минут волжане собрали пять тысяч в помощь одинокому пациенту. На эти деньги неравнодушные горожане приобретут мужчине продукты питания и средства гигиены.
Напомним, на видео попала леденящая душу сцена, снятая в отделении травматологии больницы имени Фишера, когда санитарка грубо толкнула неходячего пациента, в результате чего мужчина упал. В медучреждении извинились за инцидент. Санитарка была уволена, заявление об увольнении по собственному желанию написала старшая сестра отделения травматологии. Также были применены меры дисциплинарного взыскания к заведующему отделением и главной медицинской сестре учреждения.
По информации главврача больницы Константина Позднышева, пациент продолжает лечение в отделении. Его состояние удовлетворительное. Комитет здравоохранения Волгоградской области держит на контроле проведение проверки в учреждении, инициирован контроль качества оказания медицинских услуг. По факту инцидента собственную проверку организовали и сотрудники СУ СК России по Волгоградской области, в дело вмешалась и прокуратура.