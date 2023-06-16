Санитарка, ударившая в больнице им. Фишера пациента, уволена по статье

В городе Волжском Волгоградской области санитарка, ударившая и уронившая на пол пациента, уволена по статье из больницы им. Фишера. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня, 16 июня, в комитете здравоохранения.

– По итогам внутренней проверки, инициированной главным врачом, сотрудник незамедлительно был отстранен от работы, применены меры дисциплинарного взыскания, женщина уволена, – сообщили, в частности, в облздраве. – Старшая сестра отделения травматологии написала заявление об увольнении по собственному желанию. Также применены меры дисциплинарного взыскания к заведующему отделением и главной медицинской сестре учреждения.

– После выяснения всех обстоятельств случившегося хочу еще раз подчеркнуть, что такое поведение по отношению к пациентам неприемлемо, – высказался главврач лечебного учреждения Константин Позднышев. – Ситуация недопустима для медицинского учреждения и виновные понесли наказание. Задача медработника оказывать помощь пациентам, способствовать скорейшему выздоровлению, подобный выплеск эмоций недопустим. И все сотрудники больницы это понимают. Ежедневно врачи и медработники оказывают помощь сотням пациентов, больница прилагает максимум усилий, чтобы и пациентам и сотрудникам было комфортно лечиться и лечить.

По информации главврача, пациент продолжает лечение в отделении.

– Его состояние удовлетворительное, – заявил Позднышев.

Облздрав держит на контроле проведение проверки в учреждении, инициирован контроль качества оказания медицинских услуг.

Напомним, что по факту инцидента собственную проверку организовали и сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.

Происходившее в палате больницы снял на видео один из пациентов.