Как же хочется пить в жару… Часто на пляжах под палящим солнцем располагаются дружные компании с пивом, вином или даже водкой, не подозревая, чем может это обернуться для здоровья человека. Есть мнение, что охлажденное спиртное в такую погоду употреблять можно. Но врачи заявляют – это опасное заблуждение! О том, насколько это вредит здоровью и не способствует утолению жажды в жаркое время года, рассказал начальник Центра медицины катастроф региона Андрей Княжеченко, сообщает V102.RU со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.