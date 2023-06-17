- После того, как алкоголь попал в организм, все системы работают над тем как его утилизировать. Таким образом, организму требуются дополнительные ресурсы (как мы знаем, в жару потоотделение увеличивается) в дополнение повышенные градусы расширяют кровеносные сосуды. То есть, жара и алкоголь наносят двойной удар по организму. От алкоголя как токсичной жидкости, особенно в жару, страдает сердечно-сосудистая система, растет нагрузка на сердце… И, как известно, употребление спиртного повышает аппетит – провоцируется бесконтрольное закусывание (еще один процесс нагрузки на сердце). Известная «классика» - пиво с рыбой… провоцирует дальнейшую жажду. Лишь на короткое время появляется энергия и эффект утоления жажды. Далее и жажда, и потоотделение увеличиваются в двойном, а то и в тройном размере. Сердечно-сосудистая система испытывает кратно возросшую нагрузку за счет потребления увеличенного объема жидкости. А, если учесть, что идеально здоровых людей у нас нет, особенно среди тех, кто системно употребляет алкоголь, то повышенное потоотделение, обезвоживание, вплоть до того, что сгущается кровь (образуются тромбозы) – то количество внезапных инфарктов, инсультов и др. катастроф, летом становится больше, - продолжает врач.
Но и это еще не все последствия отдыха со спиртным на жаре.
- После обезвоживания может быть тепловой удар. Как известно, но не все дают себе в этом отчет - алкоголь нарушает и психическое состояние у человека. То есть, он не может адекватно оценить свои действия. Есть исследования, в которых доказано, что алкоголь усиливает солнечные ожоги. Бывает, люди на пляж берут с собой алкогольные напитки, не зная, что могут пострадать еще и от открытого солнца. Даже небольшое количество спиртного расслабляет и снижает контроль за своим состоянием, поэтому человек не замечает как получил ожоги нанес себе вред во время отдыха, - предупреждает Андрей Княжеченко.
Врачи рекомендуют утолять жажду несладкими газированными напитками. Например, столовая минеральная вода прекрасно компенсирует потерю солей, калия и магния. Хорошо утоляет жажду и чай.