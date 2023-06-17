Здравоохранение

«От тромбозов до инсультов»: волгоградцев предостерегли от употребления спиртного в жару

Здравоохранение 17.06.2023 15:44
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17.06.2023 15:44


Как же хочется пить в жару… Часто на пляжах под палящим солнцем располагаются дружные компании с пивом, вином или даже водкой, не подозревая, чем может это обернуться для здоровья человека. Есть мнение, что охлажденное спиртное в такую погоду употреблять можно. Но врачи заявляют – это опасное заблуждение! О том, насколько это вредит здоровью и не способствует утолению жажды  в жаркое время года,  рассказал начальник Центра медицины катастроф региона Андрей Княжеченко, сообщает V102.RU со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.
- Жара меняет вегетативную систему, и организм начинает включать свои защитные механизмы – происходит более сильное потоотделение, меняется температурный баланс. Расширяются кровеносные сосуды в поверхностном слое кожи, тем самым происходит процесс охлаждения (у человека теплопродукция величина постоянная, а теплоотделение - величина меняющаяся, в зависимости от погодных факторов, болезней человека и др. категорий). Алкоголь, будь он в виде ароматизированных миксов или других напитков, только усиливает эффект от жары и наносит ему еще больший вред, - утверждает специалист.
- После того, как алкоголь попал в организм, все системы работают над тем как его утилизировать. Таким образом, организму требуются дополнительные ресурсы (как мы знаем, в жару потоотделение увеличивается) в дополнение повышенные градусы расширяют кровеносные сосуды. То есть, жара и алкоголь наносят двойной удар по организму. От алкоголя как токсичной жидкости, особенно в жару, страдает сердечно-сосудистая система, растет нагрузка на сердце… И, как известно, употребление спиртного повышает аппетит – провоцируется бесконтрольное закусывание (еще один процесс нагрузки на сердце). Известная «классика» - пиво с рыбой… провоцирует дальнейшую жажду. Лишь на короткое время появляется энергия и эффект утоления жажды. Далее и жажда, и потоотделение увеличиваются в двойном, а то и в тройном размере. Сердечно-сосудистая система испытывает кратно возросшую нагрузку за счет потребления увеличенного объема жидкости. А, если учесть, что идеально здоровых людей у нас нет, особенно среди тех, кто системно употребляет алкоголь, то повышенное потоотделение, обезвоживание, вплоть до того, что сгущается кровь (образуются тромбозы) – то количество внезапных инфарктов, инсультов и др. катастроф, летом становится больше, - продолжает врач.
Но и это еще не все последствия отдыха со спиртным на жаре.
- После обезвоживания может быть тепловой удар. Как известно, но не все дают себе в этом отчет - алкоголь нарушает и психическое состояние у человека. То есть, он не может адекватно оценить свои действия. Есть исследования, в которых доказано, что алкоголь усиливает солнечные ожоги. Бывает, люди на пляж берут с собой алкогольные напитки, не зная, что могут пострадать еще и от открытого солнца. Даже небольшое количество спиртного расслабляет и снижает контроль за своим состоянием, поэтому человек не замечает как получил ожоги нанес себе вред во время отдыха, - предупреждает Андрей Княжеченко.
Врачи рекомендуют утолять жажду несладкими газированными напитками. Например, столовая минеральная вода прекрасно компенсирует потерю солей, калия и магния. Хорошо утоляет жажду и чай.


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