В Волгограде гендиректор ЧОП не платил зарплату охранникам 8 месяцев

Расследования 16.06.2023 10:36
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16.06.2023 10:36
Шесть сотрудников частного охранного предприятия в Волгограде 8 месяцев не получали заработанную плату, в результате на гендиректора компании возбудили уголовное дело, передает V102.RU.
- Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Расследованием этого дела занимается следственный отдел по Красноармейскому району города Волгограда. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Установлено, что генеральный директор не выплачивал зарплату сотрудникам в период с октября 2020 по июль 2021 года. Общая сумма задолженности перед ними составила более 270 тысяч рублей. Охранники были вынуждены обратились в суд, чтобы восстановить свои права. Вынесено решение о взыскании с работодателя денежных средств.
- Проведенный следователями СКР анализ финансово-хозяйственной деятельности организации показал, что в распоряжении директора в период образования задолженности перед работниками, а также в последующие месяцы имелись денежные средства, которые в нарушение законодательства на заработную плату не перечислялись, - рассказала Буянова.
По данным информагентства, фигурантом уголовного дела стал генеральный директор ООО ЧОО «Союз СБ» Олег Малахов. В системе СПАРК указано, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении этого юридического лица из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений.
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