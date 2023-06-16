В Волгоградской области задержан саратовец с 3 кг мефедрона в машине

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали подозреваемого в покушении сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщает V102.RU, 34-летний житель Саратова перевозил в своем автомобиле три килограмма мефедрона.





— Следственный отдел управления в отношении задержанного возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), — пояснили информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — В ходе опроса задержанный признал свою вину. С его слов, следуя инструкции куратора, он намеревался выехать в Набережные Челны для дальнейшего сбыта извлеченных наркотиков бесконтактным способом с использованием приложения Telegram.

Фигуранта дела задержали в результате комплекса ОРМ. Установлено, что членами межрегионального ОПС при координации кураторов посредством мессенджера Telegram осуществлены закладки синтетических наркотиков в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта в Волгоградской области и в других субъектах РФ.





По данным следствия, саратовец извлек из закладки наркотики и спрятал их в специально оборудованном тайнике, который находился в моторном отсеке автомобиля. При досмотре оперативники УФСБ изъяли мефедрон (4-метилметкатинон) массой около трех килограммов.

— Центральный районный суд Волгограда избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в пресс-службе регуправления. — В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области