







Волгоградский областной суд огласил приговор по уголовному делу об убийстве несовершеннолетней девушки в Михайловском районе Волгоградской области. Как рассказала V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, 26 мая 2020 года Амазасп Григорян, недовольный тем, что его несовершеннолетняя знакомая желает прекратить с ним общение, похитил её и, удерживая на территории производственного предприятия в Михайловке Волгоградской области, избил, после чего с применением угроз заставил согласиться на возобновление отношений. Ночью 17 августа 2020 года Григорян вывез девушку на автомобиле в окрестности Михайловка, где избил её и задушил, оставив труп в лесопосадке.

Содействие Григоряну в совершении преступления оказала несовершеннолетняя подруга потерпевшей, которая привела последнюю отдохнуть в заранее арендованную квартиру, отвлекла, чтобы облегчить Григоряну совершение убийства, после чего от имени уже мертвой девушки писала её родственникам сообщения.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Подруга убитой девушки осуждена условно на 6 лет.

Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск матери погибшей. В её пользу взыскана компенсация морального вреда: с Григоряна А.А. – 2 000 000 руб., с Белой М.А. – 700 000 руб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Григоряну и Белой уже выносили приговор осенью 2021 года. Тогда убийца получил 12 лет колонии строгого режима. Однако в апелляционной инстанции приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение.