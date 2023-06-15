Расследования

В Волжском механик сдавал на металл запчасти к строительным кранам

Расследования 15.06.2023 10:24
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15.06.2023 10:24



В Волгоградской области перед судом предстанет 37-летний механик из Волжского, который обвиняется в краже запчастей к строительным кранам. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, за содеянное обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, фигурант уголовного дела работал у предпринимателя, занимающегося сдачей в аренду имеющихся у него строительных кранов и запчастей к ним. Весной 2022 года механик придумал, как заработать на том, что ему не принадлежит. Воспользовавшись отсутствием начальника, он вынес с территории базы и погрузил в свою машину грузовые канаты весом 300 кг. Потом он сдал их в пункт приема металлолома, а деньги потратил.
Через несколько месяцев мужчина решился на второе преступление. Когда работодатель уехал, механик сообщил разнорабочим, что ему дали задание избавиться от вышедшей из строя техники и запчастей. С помощью работников в октябре и ноябре 2023 года онк поместил в кузов манипулятора «МАЗ» две грузовые лебедки и 7 штук рельс, которые отвез и сдал на металлолом. 
В феврале этого года индивидуальный предприниматель обнаружил, что часть его имущества похищена и обратился в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила около 385 тысяч рублей. Механика задержали. На допросе он пояснил, что считал похищенные запчасти ненужным хламом. Вину он признал частично.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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