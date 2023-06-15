УФСБ: волгоградку в бегах отправили в колонию за участие в ИГИЛ*

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал виновной Марину Балагурову в террористической деятельности. Как сообщает V102.RU, 44-летняя уроженка Волгоградской области находилась в международном розыске.

— Суд признал фигурантку дела виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ), — прокомментировали информагентству в пресс-службе УФСБ России по региону.

Уточняется, что женщину задержали в 2022 году сотрудники УФСБ. Волгоградка на тот момент находилась в международном розыске за участие в деятельности ИГИЛ* и незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики. Ранее следователи УФСБ в отношении разыскиваемой возбудили два уголовных дела.

— Судом Балагурову приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением свободы сроком на один год, — добавили в пресс-службе областного УФСБ. — Приговор вступил в законную силу.

* ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»

Фото: архив ИА «Высота 102»

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