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Предлагал Афганистан или Мавританию: за вербовку в ИГИЛ* осудили 29-летнего наркокурьера из Волгограда

Расследования 16.01.2023 11:54
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16.01.2023 11:54


Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Волгограда Олега Валерьевича Саплина, обвиняемого в содействии террористам и покушении на сбыт наркотиков. 

— В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе суда. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Установлено, что Саплин в период с 10 мая по 6 июня 2022 года, находясь в Волгоградской области, занимался вербовкой в ряды ИГИЛ*. Фигурант дела использовал для этого мобильный телефон. Мужчина в ходе общения при помощи интернет-мессенджера, а также посредством соцсетей убеждал иное лицо выехать в Афганистан или Мавританию.  

Также в ходе судебного следствия выяснилось, что Саплин в конце июня прошлого года, находясь в Волгограде, начал переписку с неизвестным, который предложил ему заработать на сбыте наркотиков путем  извлечению «веса» из тайников-«закладок». 

— Получив 3 июля 2022 года в мессенджере сведения о расположении тайника, подсудимый прибыл к указанному месту и извлек пакет с наркотиком, — добавили в пресс-службе военного суда. 

Уточняется, что Саплиным в тот же день были приобретены электронные весы, прозрачные полимерные пакеты с замками, изоляционную ленту. После чего мужчина начал фасовать наркотики и затем разместил их в тайниках.

Фото: Олег Саплин / ok.ru

* ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» 

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