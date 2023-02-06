Расследования

ФСБ: задержанный в Волгограде вербовщик ИГИЛ* уехал на 9 лет в колонию особого режима

Расследования 06.02.2023 10:36
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06.02.2023 10:36


Вступил в силу приговор в отношении  жителя Волгограда Олега Саплина, задержанного в 2022 году сотрудниками УФСБ России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу управления, ближайшие 9 лет волгоградец проведет в колонии особого режима после признания его виновным по трем тяжким статья УК РФ. 

По информации УФСБ России по Волгоградской области, 29-летнего Олега Саплина задержали за склонение гражданина Узбекистана к участию в международной террористической организации «Исламское государство»*. После в ходе обысков дома у Саплина были изъяты фасовочные весы, гриппер пакеты, мобильный телефон, содержащий географические координаты предполагаемых мест закладки наркотиков.

– В результате осмотра мест закладок, обнаружено и изъято 14 свертков марихуаны. Уголовные дела в отношении мужчины были возбуждены отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.1.1 ст.205.1 и ч.3 ст.30, п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК Росси, – сообщают в пресс-службе УФСБ. 


В январе 2023 года приговором Южного окружного военного суда Олег Саплин признан виновным в совершении перечисленных преступлений и приговорен к 9 годам в колонии особого режима, из которых 2 года он проведет в тюрьме.

– Сегодня приговор вступил в законную силу, – уточняют в управлении.

* ИГИЛ (ИГ) — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» 

Видео, фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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