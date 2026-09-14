Волгоградцы в среднем тратят 8 месяцев на поиск работы





Волгоградская область оказалась в середине федерального рейтинга по уровню безработицы. Как сообщили «РИА Новости», регион занял 41-е место из 85 других субъектов страны.

По данным исследования, во втором квартале 2026 года уровень безработицы в Волгоградской области составил 1,8% – это чуть ниже среднего показателя по стране (2,2%) и меньше, чем в 2025 году. Однако среднее время поиска работы для жителей региона остаётся высоким – 8,1 месяца. Для сравнения: в Московской области этот показатель составляет 5,5 месяца, а в соседней Саратовской – всего 1,1 месяца.

В целом по России, по данным Росстата, на поиск работы во втором квартале 2026 года уходило в среднем 5,5 месяца. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы (тех, кто ищет работу год и более) выросла с 12,1% до 13,2%.

Самый высокий уровень безработицы традиционно фиксируется в республиках Северного Кавказа. Замыкает рейтинг Ингушетия с показателем 22,6%.