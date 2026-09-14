



В Центральном районе Волгограда прокуратура через суд помогла работникам клининговой фирмы получить причитающуюся им зарплату. Компания ООО «Дом быта «Комфорт» отказалась выплачивать подчинённым средства за выдраенный фитнес-центр.

- Установлено, что работники данного юридического лица оказывали клининговые услуги в одном из фитнес-центров Волгограда. При этом вопреки требованиям трудового законодательства заработная плата им не выплачивалась, в связи с чем образовалась задолженность в сумме свыше 300 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, оперативно погасить задолженность в добровольном порядке работать не смог, в результате чего надзорный орган был вынужден обратиться с иском в суд. В ходе разбирательства Центральный районный суд поддержал требования и обязал коммерсантов расплатиться с сотрудниками. Кроме того, по инициативе прокуратуры в отношении компании возбуждено уголовное дело.

Фото из архива ИА «Высота 102»