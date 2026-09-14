Волгоградцы в августе набрали рекордное количество кредиток

Банки в августе выдали жителям Волгоградской области 24,37 тысячи кредитных карт, что на 2,17 тысячи или 10% больше июльского показателя. При этом, как сообщает Объединенное Кредитное Бюро, средний лимит по карте за месяц снизился со 109 до 102 тысяч рублей.

Всего с начала года жители Волгоградской области набрали 168,15 тысячи кредиток, средний лимит по которым составил 105 тысяч рублей. Общий объем лимитов оценивается в 17,71 млрд рублей.

Волгоградская область в ТОП-70 по объему лимитных карт находится на 18-ой позиции. Первые строчки рейтинга занимают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Фото из архива V102.RU