





Калачевский районный суд Волгоградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Астрахани. Он признан виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой и причинившее крупный ущерб).



Государственное обвинение в суде поддерживала помощник прокурора Калачевского района Светлана Плешакова. Суд установил, что члены организованной преступной группы, в которую входил молодой астраханец, звонили гражданам и сообщали им ложную информацию о том, что их деньги на банковских счетах могут быть списаны мошенниками. Чтобы сохранить сбережения, злоумышленники убеждали пенсионеров обналичить деньги и передать их якобы представителю уполномоченных органов, который должен был прибыть к ним домой.



Две пенсионерки из Волгоградской области, поверив мошенникам, отдали им свои сбережения. Осуждённый, действуя по указаниям кураторов, которые управляли им через интернет, выполнял роль курьера. Он получил от жительницы Калачевского района более 800 тысяч рублей и от жительницы Суровикинского района 400 тысяч рублей. Полученные деньги юноша доставил в Москву, где передал сообщникам, оставив себе часть в качестве вознаграждения.



Молодой человек полностью признал свою вину и возместил пенсионеркам нанесённый материальный ущерб. Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершённые преступления.