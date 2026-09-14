



В Китае выявлен новый вирус ALTNV, который передаётся человеку через укусы клещей. Роспотребнадзор сообщает, что укус инфицированного клеща может вызвать лихорадку, нарушение работы ЖКТ, сильную усталость. Летальных исходов не зафиксировано.



Медики отмечают, что в России клещ-переносчик встречается только в некоторых районах Приморского края. На данный момент в РФ нет подтверждённых случаев этого заболевания. Тем не менее, второй пик активности клещей продолжается и врачи напоминают, что есть другие болезни, которые передаются через этих насекомых - боррелиоз и клещевой энцефалит.





