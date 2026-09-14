Главред МТВ Николай Коробов удостоен очередного высокого звания





В администрации Волгограда состоялся торжественный приём, посвящённый Дню города, на котором волгоградцам вручили заслуженные награды. В числе приглашённых – люди, которые уже внесли и продолжают вносить свой вклад в развитие города-героя.

Главному редактору Муниципального телевидения Волгограда, Заслуженному журналисту Российской Федерации Николаю Коробову Постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова присвоено звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Волгоградской области». Удостоверение и нагрудный знак главреду МТВ в торжественной обстановке вручил заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

Помимо сотрудников Муниципального телевидения, среди награждённых в этот день были работники МУП «Метроэлектротранс», МБУ «Северное», концессий теплоснабжения и водоснабжения, «Центра компетенций по вопросам городской среды "ВЯЗ"», а также муниципальных детских школ искусств, спортивных школ, Волгоградского молодёжного театра и других учреждений.

За высокие профессиональные достижения волгоградцам вручены Почётные грамоты и Благодарственные письма губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и главы Волгограда Владимира Марченко. В церемонии награждения приняли участие председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.