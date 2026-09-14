Волгоградская область отражала атаку БПЛА 14 сентября





В ночь на 14 сентября в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. На протяжении семи часов сохранялась угроза атаки БПЛА.



По сообщению Минобороны, ВСУ направили в регионы РФ 399 дронов. В числе субъектов, где работали силы ПВО, есть Волгоградская область. Перехвачены и уничтожены дроны также в Белгородской, Астраханской, Воронежской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Ростовской областях, Республике Крым, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.



Аэропорт Волгограда возобновил работу. Задержки рейсов пока сохраняются.