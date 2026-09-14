



Накануне, 13 сентября, участнице Сталинградской битвы Александре Семёновне Машковой исполнился 101 год. Александру Семеновну поздравили со знаменательной датой депутаты Волгоградской гордумы и командование экипажа атомной подводной лодки Северного флота «Волгоград», базирующейся в Мурманской области.

Александра Машкова надела красноармейскую гимнастерку в самые трагические дни Сталинградской битвы, была фронтовой медсестрой. Ее ласково называли «кнопкой Сашей».

В своих воспоминаниях она рассказывала о знакомстве с маршалом Чуйковым, которого однажды без халата не пустила в палаты госпиталя. Тогда еще генерал удивился, что ему приказывает обычная медсестра.

После победы на Волге Александра Семеновна в составе 3-го Украинского, а затем 1-го Белорусского фронтов прошла фронтовыми дорогами по Украине, Беларуси и Польше до немецкой Эльбы. Вернулась в родной город с медалью «За оборону Сталинграда», двумя медалями «За боевые заслуги».