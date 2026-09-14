



Ситуация на автозаправочных станциях остаётся напряжённой. Автовладельцы сталкиваются с тем, что заправить машины ещё можно, но набрать популярные марки бензина в канистры порой не представляется возможным. Заправить лодки, бензопилы и прочую технику становится трудно. Да даже иметь элементарный запас топлива "на всякий случай" сейчас также трудно.



Тем временем Роспотребнадзор разъяснил правила продажи бензина в канистры. Без законных оснований продавец не может отказать в отпуске топлива. Нужно учитывать, что заправка в стеклянную тара под запретом, а пластиковая тара должна иметь маркировку предприятия-изготовителя.



Если тара подходящая, а топливо отказываются продавать, Роспотребнадзор советует зафиксировать место и время заправки, сохранить чек и обратиться в ведомство для защиты своих интересов или защищать свои права в суде.