ФАС заинтересовалась ценами на 13 лекарств





ФАС проанализирует процесс ценообразования на 13 медицинских препаратов. Как сообщили в антимонопольной службе, в их числе – таблетки для лечения заболеваний горла «Лизобакт» и «Септолете Тотал», обезболивающее средство «Пенталгин НЕО», лекарство от кашля «Ренгалин» и т.д.

Эти лекарства не включены в перечень жизненно необходимых, поэтому цены на них не регулируются государством. Вместе с тем в ФАС подчеркнули, что, даже не находящиеся в этом списке лекарственные препараты должны продаваться по доступным для граждан ценам.

В связи с этим ведомство проанализирует продажи 13 видов лекарств, а также детализированные данные о формировании цен. В случае, если будет зафиксирован факт нарушения антимонопольного законодательства, служба примет меры реагирования, пообещали в ФАС.