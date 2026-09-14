



В Волгоградской области депутаты рассмотрят поправки в региональное законодательство, регулирующее учёт нуждаемости граждан в улучшении жилплощади. Проект вводит для семей погибших бойцов СВО особый порядок учёта и предписывает задним числом восстановить в очереди ранее исключённых представителей соответствующей категории граждан.

Сейчас нуждаемость в жилье рассчитывается по формуле, когда площадь уже имеющегося жилья делится на количество всех членов семьи. При гибели одного из домочадцев, в том числе и на полях сражений специальной военной операции по защите Донбасса, формально нуждаемость семьи в дополнительных квадратных метрах отпадает, из-за чего такого рода семьи массово исключались из муниципальных очередей.

Поправки в региональное законодательство запрещают применять соответствующее основание в отношении близких родственников бойцов. Также предполагается их автоматическое восстановление в очереди в случае исключения до 3 августа 2026 года. Кроме того, для детей погибших военнослужащих прописано право на дополнительную жилплощадь.

Отметим, в случае принятия поправок они распространятся на все правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, однако при условии, если семья ещё не улучшила свои жилищные условия.

Фото из архива ИА «Высота 102»