Здравоохранение

Волгоградские хирурги сшили 2-летнему мальчику язык

Здравоохранение 14.06.2023 18:29
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14.06.2023 18:29


В Волгограде успешную операцию по ушиванию языка 2-летнему мальчику провели специалисты челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы №1. Как сообщили V102.RU в облздраве, активный ребенок, бегая по комнате, упал и сильно надкусил язык, что привело к челюстно-лицевой травме. Малыша 13 июня доставили в  больницу. 

– Конфигурация раны при дальнейшем сращении языка могла привести к дефектам речи, поэтому врачами было принято решение об экстренной операции, в ходе которой хирурги  ушили язык. После заживления раны его функциональные способности восстановятся, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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