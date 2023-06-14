Волгоградские хирурги сшили 2-летнему мальчику язык

В Волгограде успешную операцию по ушиванию языка 2-летнему мальчику провели специалисты челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы №1. Как сообщили V102.RU в облздраве, активный ребенок, бегая по комнате, упал и сильно надкусил язык, что привело к челюстно-лицевой травме. Малыша 13 июня доставили в больницу.

– Конфигурация раны при дальнейшем сращении языка могла привести к дефектам речи, поэтому врачами было принято решение об экстренной операции, в ходе которой хирурги ушили язык. После заживления раны его функциональные способности восстановятся, - пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.