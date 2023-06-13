Расследования 13.06.2023 12:32
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13.06.2023 12:32
Следователи задержали 31-летнего волгоградца по подозрению в убийстве своей знакомой. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, на след подозреваемого оперативники вышли после пожара в одной из квартир дома №22 по ул. Дзержинского. Возгорание квартиры произошло в ночь со 2 на 3 июня, а на месте происшествия было обнаружено тело 32-летней женщины. Предварительная версия, что волгоградка погибла в результате пожара, не подтвердилась.
В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть местной жительницы носила криминальный характер и наступила в результате асфиксии.
Выяснилось, что в ту ночь женщина находилась у себя дома вместе со своим знакомым. Мужчина, повздорив с приятельницей, задушил ее и, пытаясь скрыть следы преступления, поджег квартиру.
Накануне предполагаемый убийца был задержан, с его участием уже проведен комплекс следственных действий. Подозреваемый заключен под стражу.
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