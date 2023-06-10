Расследования

В Волгограде сотрудники УФСБ вычислили фальшивого отца-иностранца

Расследования 10.06.2023 13:03
0
10.06.2023 13:03


Сотрудники УФСБ по Волгоградской области пресекли деятельность жителей региона, причастных к организации незаконной миграции. Как сообщили V102.RU в ведомстве, 40-летняя жительница региона предложила своей 28-летней знакомой за 50 тысяч рублей оформить отцовство ее несовершеннолетнего ребенка на иностранца для получения мужчиной вида на жительство в обход законной процедуре.
Молодая женщина согласилась на это предложение и в одном из ЗАГСов региона была сделана запись об установлении отцовства. Однако схему вычислили сотрудники УФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК, предусматривающей наказание за незаконное пересечение границы.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.06.2023 08:12
Расследования 10.06.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2023 17:39
Расследования 09.06.2023 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2023 14:31
Расследования 09.06.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2023 12:44
Расследования 09.06.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2023 10:26
Расследования 09.06.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2023 09:33
Расследования 09.06.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 16:50
Расследования 08.06.2023 16:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 14:44
Расследования 08.06.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 13:50
Расследования 08.06.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 12:18
Расследования 08.06.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 11:05
Расследования 08.06.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 08:06
Расследования 08.06.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 19:08
Расследования 07.06.2023 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:45
Расследования 07.06.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:30
Расследования 07.06.2023 16:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:36
«Такого не было почти 30 лет»: сбросы на Волжской ГЭС переводят в режим экономии из-за дефицита осадковСмотреть фотографии
13:56
Андрей Бочаров обсудил посадки с Вячеславом ФетисовымСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде сотрудники УФСБ вычислили фальшивого отца-иностранцаСмотреть фотографии
12:26
«Это не рай»: село под Волгоградом изнывает без водыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Поджигателей нелегальной свалки поймали у волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
11:29
От «кишечки» до сильных укусов: что положить в аптечку для путешествий с детьмиСмотреть фотографии
11:03
В станице Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском Дмитрия ТкачеваСмотреть фотографии
10:40
В День России в Волгограде оживут скульптуры исторических персонажейСмотреть фотографии
10:19
Сбитую электросамокатом 3-летнюю девочку госпитализировали в больницу №7Смотреть фотографии
10:05
В парке Волгограда в День России развернут 100-метровый флагСмотреть фотографии
09:32
В центре Волгограда неизвестный на желтом электросамокате сбил 3-летнюю девочкуСмотреть фотографии
09:02
Пенсионер в черной шапке пропал из поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:50
Под Волгоградом клубника подешевела до 180 рублейСмотреть фотографии
08:12
Росстат: в Волгоградской области в январе-апреле смертность в 2 раза превысила рождаемостьСмотреть фотографии
21:40
Раненным на СВО волгоградцам привезли 185 кг клубникиСмотреть фотографии
21:07
Пострадавшие от наводнения жители Калача-на-Дону озадачили вопросами районные властиСмотреть фотографии
20:18
В центре Волгограда на ул. 7-й Гвардейской бригады прут сорняки и сохнет «Сад памяти»Смотреть фотографии
20:08
Врачи онкодиспансера спасли волгоградку с метастазом в лобной доле мозгаСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде с ул. Енотаевсокй за день вывезли 80 кубометров мусораСмотреть фотографии
19:41
Под Волгоградом чиновников отправили на страшную дорогу к хуторуСмотреть фотографии
19:34
В Волгоградской области змеи покусали уже четырех человекСмотреть фотографии
18:29
Транспорт в Волгограде 12 июня переведут на спецрежимСмотреть фотографии
18:00
Камеры зафиксировали жесткое ДТП на Шоссе Авиаторов в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
Подозреваемых в убийстве IT-специалиста оставили в СИЗО до 30 ноябряСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
«Скачка цен не предвидится»: волгоградские фермеры оценили перспективы клубничного сезонаСмотреть фотографии
17:09
В «Концессиях» рассказали, как будут работать в праздничные дниСмотреть фотографии
16:22
Режим повышенной готовности из-за саранчи ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
В Волгоградской области вдове погибшего в СВО подполковника передали орден МужестваСмотреть фотографии
15:52
2,5 млн рублей и 2500 долларов отдала аферистам волгоградская пенсионеркаСмотреть фотографии
15:18
Депутаты облдумы доработают закон о новых штрафах за парковку на газоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
 