В Волгограде сотрудники УФСБ вычислили фальшивого отца-иностранца

Расследования 10.06.2023 13:03
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10.06.2023 13:03
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области пресекли деятельность жителей региона, причастных к организации незаконной миграции. Как сообщили V102.RU в ведомстве, 40-летняя жительница региона предложила своей 28-летней знакомой за 50 тысяч рублей оформить отцовство ее несовершеннолетнего ребенка на иностранца для получения мужчиной вида на жительство в обход законной процедуре.
Молодая женщина согласилась на это предложение и в одном из ЗАГСов региона была сделана запись об установлении отцовства. Однако схему вычислили сотрудники УФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК, предусматривающей наказание за незаконное пересечение границы.
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