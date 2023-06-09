Врачи онкодиспансера спасли волгоградку с метастазом в лобной доле мозга









В Волгограде нейрохирурги областного онкологического диспансера провели успешную операцию 34-летней пациентке по удалению метастаза в лобной доле мозга. Как сообщили V102.RU в облкомздраве, молодая женщина ранее перенесла операцию по удалению опухоли молочной железы. Она постоянно находилась под контролем врачей, что позволило своевременно выявить осложнение и провести оперативное лечение.

- Бригада медиков из семи специалистов, в состав которой вошли нейрохирурги, нейрофизиолог, анестезиолог, успешно удалили трехсантиметровое новообразование. Уже через несколько дней пациентка почувствовала улучшение: вернулась ясность сознания, подвижность руки, - рассказали в комитете здравоохранения региона.

Современное нейрохирургическое оборудование, установленное в отделении открытом в диспансере год назад, позволяет проводить сложнейшие операции на головном и спинном мозге. Регистрация электрофизиологических параметров во время операции и контроль опасных отклонений минимизируют риски структурных повреждений.

Напомним, современное нейрохирургическое отделение на 30 мест после ввода в эксплуатацию нового корпуса онкодиспансера было развернуто в ранее действовавшем, на освободившихся площадях.

Ранее подобные операции выполнялись только в региональном нейрохирургическом центре на базе волгоградской областной клинической больницы № 1 и региональных сосудистых центрах. С открытием этого отделения количество таких сложных операций удалось увеличить. Сразу после операции к лечению подключаются радиологи и химиотерапевты, что повышает его эффективность.



