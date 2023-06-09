Расследования

Волгоградец в долгах и без одежды угрожал облить кислотой менеджера офиса микрозаймов: видео

Расследования 09.06.2023 12:44
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09.06.2023 12:44


В Краснооктябрьском районе Волгограда в офис микрозаймов накануне ворвался неизвестный, угрожавший облить кислотой из бутылки девушку-менеджера. Как сообщает V102.RU, мужчина при налете использовал хитрый прием. 



— Опасаясь за свою жизнь, работница отдала злоумышленнику из кассы 20 000 рублей, после чего злоумышленник скрылся, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. 

Как уточнили в региональном главке МВД, дерзким налетчиком оказался 41-летний ранее судимый волгоградец. Мужчина признал свою вину и пояснил, что похищенные из офиса деньги, пошли  на покупку одежды и погашение долгов. Фигурант уголовного дела воспользовался хитростью — вместо кислоты, в принесенной им бутылке, оказалась обычная вода. 


В ГУ МВД по области добавили, что подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

Судя по кадрам, рецидивист сыграл заранее отрепетированный спектакль. Войдя в офис, мужчина сразу перешел к главному — запугивая сотрудница офиса, он потребовал деньги из всех сейфов. При этом злоумышленник держал наготове бутылку с «кислотой».  

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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