В Краснооктябрьском районе Волгограда в офис микрозаймов накануне ворвался неизвестный, угрожавший облить кислотой из бутылки девушку-менеджера. Как сообщает V102.RU, мужчина при налете использовал хитрый прием.





— Опасаясь за свою жизнь, работница отдала злоумышленнику из кассы 20 000 рублей, после чего злоумышленник скрылся, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого.

Как уточнили в региональном главке МВД, дерзким налетчиком оказался 41-летний ранее судимый волгоградец. Мужчина признал свою вину и пояснил, что похищенные из офиса деньги, пошли на покупку одежды и погашение долгов. Фигурант уголовного дела воспользовался хитростью — вместо кислоты, в принесенной им бутылке, оказалась обычная вода.





В ГУ МВД по области добавили, что подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Судя по кадрам, рецидивист сыграл заранее отрепетированный спектакль. Войдя в офис, мужчина сразу перешел к главному — запугивая сотрудница офиса, он потребовал деньги из всех сейфов. При этом злоумышленник держал наготове бутылку с «кислотой».

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области