Расследования

Трое домушников обворовывали первые этажи в Волгограде

Расследования 08.06.2023 13:50
0
08.06.2023 13:50




Полицейские задержали в Волгограде троих подозреваемых в серии квартирных краж, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
- Трое волгоградцев - 22,23 и 29 лет, двое из которых ранее судимы, отжимали при помощи отверток пластиковые окна квартир, расположенные на первых этажах и, пользуясь отсутствием хозяев, проникали внутрь и похищали деньги, ювелирные украшения, - рассказали в  главке.
Имущество, похищенное из квартир, они сдавали в ломбарды.
На данный момент установлена причастность задержанных к 10 кражам, совершенным в Волгограде.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3, ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следователи будут ходатайствовать о заключении задержанных под стражу. 
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.06.2023 14:44
Расследования 08.06.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 12:18
Расследования 08.06.2023 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 11:05
Расследования 08.06.2023 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2023 08:06
Расследования 08.06.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 19:08
Расследования 07.06.2023 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:45
Расследования 07.06.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 16:30
Расследования 07.06.2023 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 15:48
Расследования 07.06.2023 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 13:22
Расследования 07.06.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 11:42
Расследования 07.06.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 07:57
Расследования 07.06.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 20:25
Расследования 06.06.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 15:33
Расследования 06.06.2023 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 12:22
Расследования 06.06.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 18:20
Расследования 05.06.2023 18:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:23
В Волгограде на ремонте здания ФНЦ агроэкологии РАН украли 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:14
Блогеры России, Нюша и ожившие скульптуры: программа празднования Дня России в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Пользователи мобильного интернета отметили рост скорости, не замеряя ееСмотреть фотографии
16:05
В ядовитом «Мистер Сидр» обнаружили спирт, украденный со склада самарского ГУ МВДСмотреть фотографии
15:59
На Украине погиб 35-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
«Может произойти авария»: в Волгограде бизнесмен целый год скрывает от Концессий незаконную врезкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
В Тракторозаводском районе Волгограда открыли обновленный школьный стадионСмотреть фотографии
14:47
С начала года популярность волгоградских электричек среди студентов и школьников выросла на 38%Смотреть фотографии
14:44
Директор АЗС умыкнул у волгоградской полиции дизтоплива на 300 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:50
Трое домушников обворовывали первые этажи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде уволен и трудоустроен руководитель Академии СК «Ротор» Александр ЛаптевСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская облдума поддержала законопроект о запрете операций по смене полаСмотреть фотографии
12:57
Обнародован протокол совета Минкультуры РСФСР о демонтаже пилонов на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские приставы по ошибке списали деньги у «двойника» по ФИОСмотреть фотографии
12:18
В пруду в Волгоградской области нашли тело 13-летней школьницыСмотреть фотографии
11:05
СК: в пруду в Волгоградской области ищут тело ребенкаСмотреть фотографии
10:29
В аэропорту Волгограда у вылетающей в Баку пассажирки нашли 9905 евроСмотреть фотографии
10:26
Волгоградцам из-за жары запретят въезд в леса с 11 июняСмотреть фотографии
09:58
На Комсомольском мосту в Волгограде в ДТП попал КАМАЗ коммунальщиковСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:36
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:06
В Котово завершили основные работы по прочистке засора канализацииСмотреть фотографии
21:14
ЦГМС: в Волгоградской области к выходным ожидается жара до +33 °ССмотреть фотографии
20:45
«Соседи — крысы и тараканы»: волгоградка сняла видеоэкскурсию по аварийному домуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
Интим-мошенники развели командированного в Волгоград инженера на 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:57
«Возражайте, чтобы не хвататься за голову»: в Волгограде пересчитали кадастровую стоимость зданий и жилья горожанСмотреть фотографии
19:36
Гонки на сапах и фестиваль красок: в Волжском анонсировали открытие пляжного сезонаСмотреть фотографии
19:08
Задушившей сына-младенца волгоградке на 2 года придется забыть об алкоголеСмотреть фотографии
19:03
Момент ДТП с «наскоком» на Астраханском мосту в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
«Подорвались на мине»: стали известны подробности гибели в зоне СВО волжского фотографа Владимира ЯкимоваСмотреть фотографии
 