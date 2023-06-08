Трое домушников обворовывали первые этажи в Волгограде

Расследования 08.06.2023 13:50
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08.06.2023 13:50
Полицейские задержали в Волгограде троих подозреваемых в серии квартирных краж, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
- Трое волгоградцев - 22,23 и 29 лет, двое из которых ранее судимы, отжимали при помощи отверток пластиковые окна квартир, расположенные на первых этажах и, пользуясь отсутствием хозяев, проникали внутрь и похищали деньги, ювелирные украшения, - рассказали в главке.
Имущество, похищенное из квартир, они сдавали в ломбарды.
На данный момент установлена причастность задержанных к 10 кражам, совершенным в Волгограде.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3, ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следователи будут ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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