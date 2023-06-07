Здравоохранение 07.06.2023 17:51
0
07.06.2023 17:51
Хирурги «Волгоградской областной клинической больницы №1» прооперировали двух пациенток 25 и 40 лет с острыми хирургическими патологиями и сохранили им беременности. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, жительницы Фролово и Михайловки на ранних сроках беременности поступили в больницу с осложненными формами острого холецистита на фоне желчнокаменной болезни.
- Возникновение этого заболевания во время беременности напрямую связанно с ограничением сокращений желчного пузыря. Виной тому выработка у беременной большого количества гормона прогестерона, который расслабляет мышцы и приводит к недостаточному опорожнению желчного пузыря. Поэтому возникновение острого холецистита у беременных происходит довольно часто и может привести к распространению инфекции в брюшную полость, что чревато поражением остальных органов, - пояснили в облздраве.
ГБУЗ «ВОКБ №1» было принято решение о срочном оперативном лечении пациенток с использованием малоинвазивных технологий. Пораженный болезнью орган им удалили через небольшие проколы, что позволило сохранить беременности.
Будущие мамы быстро пошли на поправку и уже выписаны домой.
В Волгограде больницу №11 возглавила врач УЗИ Ольга Стрельцова07.06.2023 17:27
Здравоохранение 07.06.2023 17:27
В Волгоградской области назначили главных врачей двух больниц05.06.2023 19:39
Здравоохранение 05.06.2023 19:39
Клещи заразили четверых волгоградцев болезнью Лайма05.06.2023 10:16
Здравоохранение 05.06.2023 10:16
РПН: в Волгоградской области за неделю 24 человека заболели гриппом30.05.2023 07:53
Здравоохранение 30.05.2023 07:53
Второй житель Волгоградской области заболел клещевым боррелиозом29.05.2023 17:01
Здравоохранение 29.05.2023 17:01
Это современная эпидемия: врач назвала настоящие причины аллергии у горожан и оправдала тополь25.05.2023 09:53
Здравоохранение 25.05.2023 09:53
«Просто болела голова»: в волгоградской больнице спасли женщину с опухолью мозжечка25.05.2023 08:07
Здравоохранение 25.05.2023 08:07
В Волгоградской области за неделю 22 человека заболели гриппом23.05.2023 20:09
Здравоохранение 23.05.2023 20:09
За неделю в Волгоградской области еще 7 человек заразились корью23.05.2023 11:53
Здравоохранение 23.05.2023 11:53
В Волгоградской области ребенок заразился клещевым боррелиозом22.05.2023 08:56
Здравоохранение 22.05.2023 08:56
«Начал расти живот»: волгоградские врачи удалили 10-килограммовую опухоль яичника у пенсионерки20.05.2023 17:10
Здравоохранение 20.05.2023 17:10
В Волгоградской области перестали фиксировать случаи гриппа16.05.2023 20:05
Здравоохранение 16.05.2023 20:05
Инфекционист предупредила волгоградцев о смертельной опасности в банках10.05.2023 09:52
Здравоохранение 10.05.2023 09:52
В Волгоградской области на 11% уменьшилось количество алкогольных расстройств06.05.2023 18:43
Здравоохранение 06.05.2023 18:43
«Не соглашались на госпитализацию»: в Волгограде ребенок заболел корью06.05.2023 17:23
Здравоохранение 06.05.2023 17:23