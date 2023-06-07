



Хирурги «Волгоградской областной клинической больницы №1» прооперировали двух пациенток 25 и 40 лет с острыми хирургическими патологиями и сохранили им беременности. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, жительницы Фролово и Михайловки на ранних сроках беременности поступили в больницу с осложненными формами острого холецистита на фоне желчнокаменной болезни.

- Возникновение этого заболевания во время беременности напрямую связанно с ограничением сокращений желчного пузыря. Виной тому выработка у беременной большого количества гормона прогестерона, который расслабляет мышцы и приводит к недостаточному опорожнению желчного пузыря. Поэтому возникновение острого холецистита у беременных происходит довольно часто и может привести к распространению инфекции в брюшную полость, что чревато поражением остальных органов, - пояснили в облздраве.

ГБУЗ «ВОКБ №1» было принято решение о срочном оперативном лечении пациенток с использованием малоинвазивных технологий. Пораженный болезнью орган им удалили через небольшие проколы, что позволило сохранить беременности.

Будущие мамы быстро пошли на поправку и уже выписаны домой.



