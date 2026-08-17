



В Волгоградской области экологи поделились результатами мониторинга здоровья региональных лесов. По информации специалистов «Центра защиты леса Волгоградской области», болезни и вредители поразили 16 тыс. га растительности. При этом порядка 2 тыс. га требуют вмешательства человека. Насаждения здесь не смогут самостоятельно избавиться от пагубного влияния.

Среди наиболее распространённых вредителей – дубовая листовёртка. Она охватила порядка 6 тыс. га. Основные очаги зафиксированы на территории Среднеахтубинского лесничества. Наступает ей на пятки и рыжий сосновый пилильщик. Он завоевал уже 4,6 тыс. га растительности на территории Серафимовичского и Урюпинского лесничеств. В Старополтавском районе на 200 га специалисты зафиксировали очаги соснового шелкопряда.

В числе болезней основной очаг зафиксирован в Руднянском районе. Здесь поражены порядка двух десятков га деревьев графиозом ильмовых – грибковым патогеном родом из Голландии.

Фото из архива ИА «Высота 102»