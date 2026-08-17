Бочаров почтил память Героя России Валерия Ростовщикова





Сегодня, 17 августа, на оперативном совещании в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров объявил минуту молчания в память о Валерии Александровиче Ростовщикове.

Валерий Ростовщиков скончался на 70-м году жизни. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Справка. Валерий Александрович Ростовщиков родился 1 декабря 1956 года в Тюменской области. В 1979 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В 1984 году был переведён в отдельный инженерно-сапёрный батальон, дислоцировавшийся в Волжском Волгоградской области.

За мужество, проявленное в ходе боевых действий в Чечне, в 1995 году он был награждён орденом Мужества. 30 декабря 1999 года указом Президента РФ подполковнику Ростовщикову было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда». Эту награду он получил за то, что под шквальным огнём противника лично обезвредил фугас на стратегически важном мосту и в течение нескольких часов удерживал позицию, не дав боевикам сорвать наступление федеральных войск.

С 2009 года и до последних дней Валерий Александрович бессменно занимал должность уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. На этом посту он проявил себя как принципиальный защитник прав граждан. Одним из главных приоритетов его работы была поддержка участников СВО и их семей, а также возвращение военнослужащих из плена.