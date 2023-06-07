Расследования

Под Волгоградом наркодилер во время погони выбросил полкило зелья из авто

Расследования 07.06.2023 11:42
0
07.06.2023 11:42




Сотрудники полиции в ходе погони задержали в Волгоградской области жителя Пермского края, который перевозил в иномарке полкилограмма синтетических наркотиков, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, наркодилера, который находился в федеральном розыске, поймали в городе Краснослободске.
Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «Рено», которым управлял разыскиваемый. Водитель не отреагировал на требование полицейских и попытался скрыться. Началась погоня, во время которой он выбросил из салона иномарки пакет с наркотиками.
Во время задержания мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Известно, что он находится в федеральном розыске в связи с обвинением в причастности к незаконному обороту наркотиков. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Экспертиза показала, что в выброшенном из машины пакете находится синтетический наркотик N-метилэфедрон массой порядка 500 граммов. Предварительно установлено, что водитель является наркокурьером, который вез крупную партию для последующего сбыта.
- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228. 1 и 264. 1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Волк.
Фото и видео МВД России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.06.2023 13:22
Расследования 07.06.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2023 07:57
Расследования 07.06.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 20:25
Расследования 06.06.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 15:33
Расследования 06.06.2023 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2023 12:22
Расследования 06.06.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 18:20
Расследования 05.06.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 15:48
Расследования 05.06.2023 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 14:26
Расследования 05.06.2023 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 13:39
Расследования 05.06.2023 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 12:13
Расследования 05.06.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2023 11:03
Расследования 05.06.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2023 15:30
Расследования 04.06.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2023 11:51
Расследования 04.06.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2023 20:43
Расследования 03.06.2023 20:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.06.2023 15:45
Расследования 03.06.2023 15:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:42
«Две недели назад спустили письмо»: в аэропорту Волгограда ужесточили регистрацию пассажиров из-за антитеррораСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде грабителям элитного салона часов и украшений «Клеопатра» вынесли приговорСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
От удобрений до цифровых сервисов: аграрии Волгоградской области укрепляются надежными партнерамиСмотреть фотографии
12:10
Фирму экс-депутата Волгоградской гордумы оштрафовали за незаконную свалкуСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом наркодилер во время погони выбросил полкило зелья из автоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
Инструмент волжского производителя завоевывает российский рынокСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
«Хотим вернуться домой»: в Волгограде после взрыва в пятиэтажке жильцы скитаются по угламСмотреть фотографии
10:50
Педагог из Михайловки попала в кредитную кабалу после звонка аферистаСмотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом увековечили память погибшего на СВО матроса Александра СпиридоноваСмотреть фотографии
10:25
В Волжском пенсионер за рулем иномарки улетел в кюветСмотреть фотографии
10:18
Жителям Волгоградской области напомнили правила безопасного поведения вблизи железной дорогиСмотреть фотографии
10:10
Энергетики вывели к свету еще 2027 дачников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
Президент наградил волгоградского сенатора ГорняковаСмотреть фотографии
09:53
«Герои не умирают»: в Волгоградской области простятся с бойцом ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
08:45
Коммуналка занимает четверть расходов волгоградцев на платные услугиСмотреть фотографии
07:57
«Ни денег, ни суда»: волгоградцы требуют наказания для обманувшего их продавца кирпичейСмотреть фотографии
21:47
«Увидела и обомлела»: горы мусора в пригороде Волгограда бьют рекордыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Стали известны подробности личной жизни подозреваемого в педофилии волгоградцаСмотреть фотографии
20:55
600 литров ядовитого сидра изъяли из оборота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:41
Расписание волгоградских электричек изменится 11 и 12 июняСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде гендиректора химпроизводства осудили за смерть аппаратчикаСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде хотят в 2,5 раза повысить штраф за парковку на газонеСмотреть фотографии
19:29
Депутат гордумы Дмитрий Крылов оштрафован в Волгограде за публикацию с экстремистским клипомСмотреть фотографии
19:03
«Во, гля, цены!»: в Волгограде речная рыба по стоимости перегнала краснуюСмотреть фотографии
18:31
В Волгограде выявлены точки продажи смертельно опасного сидраСмотреть фотографии
17:49
«Ждем новую машину»: прибывшая в заливаемый фекалиями Котово спецтехника вышла из строяСмотреть фотографии
17:29
Балет — виртуальный, эмоции — настоящие: дополненная реальность в поддержку нового сериалаСмотреть фотографии
16:47
«Уже построили две дамбы»: чиновники Калача-на-Дону подготовились к эвакуации жителей из-за наводненияСмотреть фотографии
16:19
Здание цеха волгоградского металлургического предприятия украсило юбилейное граффитиСмотреть фотографии
16:18
«Он уже ликвидирован»: в хуторе Волгоградской области волк убил тринадцать ягнятСмотреть фотографииCмотреть видео
 