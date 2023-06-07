Расследования 07.06.2023 11:42
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07.06.2023 11:42
Сотрудники полиции в ходе погони задержали в Волгоградской области жителя Пермского края, который перевозил в иномарке полкилограмма синтетических наркотиков, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, наркодилера, который находился в федеральном розыске, поймали в городе Краснослободске.
Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «Рено», которым управлял разыскиваемый. Водитель не отреагировал на требование полицейских и попытался скрыться. Началась погоня, во время которой он выбросил из салона иномарки пакет с наркотиками.
Во время задержания мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Известно, что он находится в федеральном розыске в связи с обвинением в причастности к незаконному обороту наркотиков. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Экспертиза показала, что в выброшенном из машины пакете находится синтетический наркотик N-метилэфедрон массой порядка 500 граммов. Предварительно установлено, что водитель является наркокурьером, который вез крупную партию для последующего сбыта.
- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228. 1 и 264. 1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Волк.
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