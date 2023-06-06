«Увидела и обомлела»: горы мусора в пригороде Волгограда бьют рекорды

Экология 06.06.2023 21:47
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06.06.2023 21:47
Впечатляющую по своим масштабам свалку увидели волгоградцы, которые сегодня, 6 июня, оказались проездом в рабочем поселке Городище.
- Честно говоря, я увидела и обомлела. Контейнерная площадка на ул. Баррикадная, 60 в Городище – это нечто! Два небольших пластиковых контейнера, заполненные отходами, стоят в окружении мусорных гор. Мусора здесь очень много и, судя по всему, все это лежит тут не один день, - рассказала V102.RU побывавшая в Городище жительница Волгограда.
В администрации рабочего поселка сообщили, что в курсе проблемы, но мусор с контейнерных площадок просто не успевают вывозить.
- Региональный оператор не справляется. Там какие-то сложности, в том числе с полигонами. Мы тоже не успеваем все это убирать с площадок, так как мусора везде очень много. Сложности есть, но мы стараемся их решать, - сообщили в администрации.
В ООО «Ситиматик Волгоград» пояснили, что плановая работа по вывозу ТКО с контейнерных площадок Волгоградской области дала сбой после сокращения режима работы полигонов и мусоросортировочных комплексов. Мусоровозы не успевают разгружаться, что приводит к срыву графика вывоза ТКО. Операторы полигонов и мусоросортировочных комплексов в свою очередь поясняют, что сократили время работы по приему отходов из-за многомиллионных долгов регионального оператора.
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