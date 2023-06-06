Выдавившей мужчине глаза волгоградке дали 6 лет колонии

Расследования 06.06.2023 15:33
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06.06.2023 15:33
Волгоградский областной суд признал законным приговор 53-летней Гюльфии Сидоренковой, которая сделала 44-летнего мужчину полностью слепым. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ) Сидоренкову осудили к 6 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Установлено, что днем 4 августа 2021 года, находясь в нетрезвом состоянии, она пришла в квартиру, где проживала бывшая супруга ее сына с сожителем. Когда мужчина открыл дверь, на него набросилась Сидоренкова, повалила на пол и стала давить пальцами ему на глаза.
- В результате 44-летнему потерпевшему причинены телесные повреждения в виде разрывов конъюнктив обоих глаз с развитием полной слепоты, - рассказала Черединина.
Красноармейский районный суд в марте текущего года вынес женщине свой вердикт, но сторона защиты с ним не согласилась и пожала апелляционную жалобу. Они просили изменить квалификацию на менее тяжкий состав - ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и снизить назначенное наказание.
Однако областной суд посчитал квалификацию действий осужденной правильной, а наказание справедливым. Приговор оставлен без изменения.
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