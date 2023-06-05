Расследования

РПН ищет «мистера»-убийцу в волгоградских магазинах

Расследования 05.06.2023 18:20
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05.06.2023 18:20


В Волгоградской области ищут смертельный напиток, который уже убил 12 человек в двух регионах России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральные СМИ, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр".
В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что выполняют приказ федерального ведомства, но пока не могут сказать, есть ли в торговых точках региона этот напиток. 
- Прежде, чем изъять, нужно найти, мы этим занимаемся, - заявили в ведомстве. 
Напомним, случаи отравления уже зафиксированы в трех регионах – в Ульяновской, в Самарской областях и в Удмуртии. 12 человек спасти не удалось, еще более десятка находятся в тяжелом состоянии. 
По предварительной версии, в напитке обнаружили смертельно опасный метанол. Следователи уже арестовали подозреваемого - предпринимателя, который поставлял отраву в торговые точки. 

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