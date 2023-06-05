Происшествия

«Она сидела в ванной»: жителей девятиэтажки в Волгограде терроризируют крысы

Происшествия 05.06.2023 16:57
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05.06.2023 16:57




Жители квартиры, расположенной на первом этаже в доме №6 по ул. Каменской в Ворошиловском районе Волгограда, вот уже третий месяц вынуждены бороться с крысами, которые проникают в жилище из подвала. 

- Сначала мы стали слышать какой-то шорох, - рассказывает Наталья Прокудина, проживающая в квартире №2. – Сразу подумали, что это, возможно мыши. А в стенах и на полу стали появляться огромные дыры. Мы их сначала заделывали цементом, но буквально на следующий день их снова прогрызали. 

Но «счастливое» неведение семьи быстро закончилось тогда, когда мама Натальи Елена  увидела огромную крысу, сидящую в ванной. 

- Она была сантиметров двадцать в длину, если не считать хвоста, - вспоминает с содроганием тот ужасный момент женщина. – Мне стало плохо. Не помню, как побежала на кухню, схватила чайник с кипятком и вылила его на крысу, а потом мертвую выбросила на улицу. 

Жизнь с крысами превратилась для семьи в ад. 

- У нас маленький ребенок, да и мы, взрослые, вынуждены дышать тем, что разносят крысы, я уже не говорю об опасности инфекции, которой мы все подвергаемся, - переживает Елена. 

Чтобы хоть как-то защититься от нашествия крыс, семья решила сделать новый пол. Пригласили рабочих, которые сняли старое покрытие и приступили к ремонту. Там они сразу нашли парочку мертвых животных и многочисленные дырки на поверхности. А потом обнаружили, что за стенами – огромные пустые пространства, которые служат прекрасным коридором для передвижения грызунов. 

Жильцы «нехорошей» квартиры тут же обратились в ООО «УК Ворошиловского района» с просьбой провести дезинфекцию и избавить подвал девятиэтажки от кишащих там крыс. 

- Мастер заявила, что они крыс травят, но мы никакого результата не видим – грызуны по-прежнему проникают в нашу квартиру, - говорит Елена. – Даже, наверное, ремонт нас не спасет. Мы меняем полы только в  ванной, в коридоре и в кладовке, нам же надо где-то жить. Поэтому, я уверена, они будут прогрызать стены в других комнатах. 

Семья уже направила несколько жалоб в различные инстанции – в госжилинспекцию, в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, а также в управляющую компанию. Пока семья получает отписки и сообщения, что жалобы направлены по другим адресатам. И вынуждена жить в страхе, что когда-нибудь крысы не заберутся в кровать ребенка. 

В ООО "УК Ворошиловского района" корреспонденту V102.RU пояснили, что дератизация подвала в девятиэтажке проходит, согласно заключенному с жильцами договору, раз в месяц. 

-  Завтра согласно графику  мы тоже проведем эти работы, - заверили в УК. - Жильцы в этой квартире делают ремонт полов, возможно, под старыми  и увидели мумифицированного грызуна. Но говорить о нашествии крыс вряд ли можно. 

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