«Она сидела в ванной»: жителей девятиэтажки в Волгограде терроризируют крысы

- У нас маленький ребенок, да и мы, взрослые, вынуждены дышать тем, что разносят крысы, я уже не говорю об опасности инфекции, которой мы все подвергаемся, - переживает Елена. Чтобы хоть как-то защититься от нашествия крыс, семья решила сделать новый пол. Пригласили рабочих, которые сняли старое покрытие и приступили к ремонту. Там они сразу нашли парочку мертвых животных и многочисленные дырки на поверхности. А потом обнаружили, что за стенами – огромные пустые пространства, которые служат прекрасным коридором для передвижения грызунов. Жильцы «нехорошей» квартиры тут же обратились в ООО «УК Ворошиловского района» с просьбой провести дезинфекцию и избавить подвал девятиэтажки от кишащих там крыс. - Мастер заявила, что они крыс травят, но мы никакого результата не видим – грызуны по-прежнему проникают в нашу квартиру, - говорит Елена. – Даже, наверное, ремонт нас не спасет. Мы меняем полы только в ванной, в коридоре и в кладовке, нам же надо где-то жить. Поэтому, я уверена, они будут прогрызать стены в других комнатах. Семья уже направила несколько жалоб в различные инстанции – в госжилинспекцию, в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, а также в управляющую компанию. Пока семья получает отписки и сообщения, что жалобы направлены по другим адресатам. И вынуждена жить в страхе, что когда-нибудь крысы не заберутся в кровать ребенка. В ООО "УК Ворошиловского района" корреспонденту V102.RU пояснили, что дератизация подвала в девятиэтажке проходит, согласно заключенному с жильцами договору, раз в месяц. - Завтра согласно графику мы тоже проведем эти работы, - заверили в УК. - Жильцы в этой квартире делают ремонт полов, возможно, под старыми и увидели мумифицированного грызуна. Но говорить о нашествии крыс вряд ли можно.