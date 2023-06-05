Происшествия 05.06.2023 09:23
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05.06.2023 09:23
В Котово Волгоградской области не удалось устранить засор канализационного коллектора в районе дома №163 по ул. Мира. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Котовского района, в МУП «Котово-Водоканал» обратились за помощью в специализированную организацию в Волгоград.
- Сегодня, 5 июня, должна приехать специализированная каналопромывочная машина из областного центра для устранения затора, - пообещали в администрации.
Напомним, как сообщало V102.RU, вот уже больше недели в Котово не могут прочистить забитую канализацию в центре города. Вонючими стоками затопило и подвал здания районной администрации, сотрудники которой жаловались на головную боль и тошноту. Зловониями вынуждены дышать и дети, занимающиеся в центре детского творчества. Жители опасаются, что канализация затопит подвалы и других жилых домов.
Фото Александра Касьянова
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