



Перед судом в Волгограде по обвинению в мошенничестве предстанет 44-летний преподаватель университета в Советском районе, передает V102.RU. Официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова сообщила, что мужчину обвиняют в совершении 27 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 У РФ (мошенничество использованием своего служебного положения).

По данным следствия, старший преподаватель университета с 2020 по 2022 год за деньги выставлял студентам оценки за экзамены и принимал зачеты.

- Обвиняемый заверял учащихся, что он является связующим звеном и переданные ему денежные средства будут направлены преподавателям в качестве взяток за положительное решение учебных вопросов, - рассказала Буянова.

Однако деньги преподаватель никому не передавал, а присваивал себе. В общей сложности он взял у студентов порядка 520 тысяч рублей. Средства он получал на банковскую карту.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



