Расследования

В Волгограде преподавателя университета обвиняют в 27 эпизодах мошенничества

Расследования 05.06.2023 12:13
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05.06.2023 12:13


Перед судом в Волгограде по обвинению в мошенничестве предстанет 44-летний преподаватель университета в Советском районе, передает V102.RU. Официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова сообщила, что мужчину обвиняют в совершении 27 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 У РФ (мошенничество использованием своего служебного положения).
По данным следствия, старший преподаватель университета с 2020 по 2022 год за деньги выставлял студентам оценки за экзамены и принимал зачеты.
- Обвиняемый заверял учащихся, что он является связующим звеном и переданные ему денежные средства будут направлены преподавателям в качестве взяток за положительное решение учебных вопросов, - рассказала Буянова.
Однако деньги преподаватель никому не передавал, а присваивал себе. В общей сложности он взял у студентов порядка 520 тысяч рублей. Средства он получал на банковскую карту.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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