СК в Волгограде выясняет личность найденного мертвым мужчины

В Советском районе Волгограда сегодня, 5 июня, на ул. 35-й Гвардейской дивизии обнаружен труп мужчины. По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, личность мужчины пока не установлена.

Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, мертвым человека нашли утром в понедельник случайные прохожие рядом с домом №17 по ул. 35-й Гвардейской. По предварительным данным СУ СКР, смерть носит некриминальный характер.

– Мужчине на вид 35-40 лет, – сообщила Дарья Буянова информагентству. – Признаков криминального характера смерти нет, организована проверка, принимаются меры к установлению личности.