Расследования

Под Волгоградом насмерть придавило рабочего при разборе старого недостроя

Расследования 02.06.2023 17:43
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02.06.2023 17:43


В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 2 июня, произошел несчастный случай при разборе недостроенного здания в поселке Металлург. Рабочего придавило насмерть рухнувшей плитой перекрытия. Информацию о произошедшем подтвердили V102.RU в экстренных службах города. Информацию о гибели мужчины подтвердили и в СУ СК России по Волгоградской области. 

– Следственным отделом по городу Волжский следственного управления СКР по Волгоградской области организована доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке в коттеджном посёлке Металлург, – сообщила официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. – По предварительным данным, 2 июня в ходе проведения работ на недостроенном строительном объекте на ул.  Тверская, 72 произошло обрушение железобетонных перекрытий, в результате чего погиб мужчина 1976 года рождения.

Следователи СКР выехали на место для осмотра места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. 

Отметим, что недостроенному зданию в поселке Металлург уже около двух десятков лет. По свидетельству старожилов, здесь собирались построить малосемейное общежитие, однако задумку реализовать не удалось. Неоднократно предпринимались попытки реализовать этот объект, однако сделать это удалось лишь недавно. Новый собственник, по сведениям информагентства, приступил к разбору конструкций здания, во время которого и произошел трагический случай. 

Фото: ИА «Высота 102» 

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