Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск волгоградки о взыскании морального вреда за падение ребенка в дренажный колодец. Как сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде, 17 августа прошлого года в восемь часов вечера дочка волгоградки шла к остановке общественного транспорта, чтобы встретить маму. В это время на улице уже были сумерки, при этом отсутствовало уличное освещение.

Проходя вдоль дома №10 по ул. Шкирятова, девочка провалилась в дренажный колодец, в результате чего получила резаную рану правого бедра, а также ссадины на локтях рук, предплечье левой руки, на колене и стопе левой ноги. Ребенок самостоятельно добралался до дома, после чего отец ребенка вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила девочку в травмпункт, где ей на резаную рану бедра наложили 12 швов.

После случившегося родители пострадавшего ребенка обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту травмирования дочки. В результате проверки собственника колодца установить не удалось и в возбуждении уголовного дела было отказано, так как объект был признан бесхозным.

В рамках рассмотрения дела судом установил, что ответчиком по иску должна являться администрация города и частично удовлетворил требования истца, обязав мэрию выплатить 20 тысяч в качестве морального вреда маме пострадавшей девочки.