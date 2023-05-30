Волгоградский областной суд постановил признать законным приговор Волжского городского суда в отношении 16-летнего подростка, угрожавшего зарезать учителя в школе № 6. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона, сторона защиты просила снизить назначенное наказание в виде года лишения свободы.

— Судом первой инстанции он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Вину в содеянном несовершеннолетний полностью признал, — пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости указанного приговора в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что днем 25 октября 2022 года пьяный подросток ворвался в школу, где ранее обучался, повредив запорное устройство двери, и потребовал вызвать на разговор директора. Когда женщина вышла, несовершеннолетний достал нож и начал угрожать. Буянившего подростка задержали полицейские, которых вызвали сотрудники школы, нажав на тревожную кнопку.

Ранее информагентство сообщало, что преступление подросток совершил, находясь под подпиской о невыезде. У школьника раньше уже были проблемы с законом.

Фото: архив ИА «Высота 102»