Расследования

Угрожавший зарезать директора школьник из Волжского не смог разжалобить облсуд

Расследования 30.05.2023 16:48
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30.05.2023 16:48


Волгоградский областной суд постановил признать законным приговор Волжского городского суда в отношении 16-летнего подростка, угрожавшего зарезать учителя в школе № 6. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона, сторона защиты просила снизить назначенное наказание в виде года лишения свободы. 

— Судом первой инстанции он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Вину в содеянном несовершеннолетний полностью признал, — пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости указанного приговора в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу. 

Напомним, что днем 25 октября 2022 года пьяный подросток ворвался в школу, где ранее обучался, повредив запорное устройство двери, и потребовал вызвать на разговор директора. Когда женщина вышла, несовершеннолетний достал нож и начал угрожать. Буянившего подростка задержали полицейские, которых вызвали сотрудники школы, нажав на тревожную кнопку.

Ранее информагентство сообщало, что преступление подросток совершил, находясь под подпиской о невыезде. У школьника раньше уже были проблемы с законом. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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