Директор ООО «ЖКХГАРАНТ» предстал перед судом за полублагоустройство в Волгоградской области





В Волгоградской области Ленинский районный суд вынес приговор директору коммерческой организации по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения. По информации прокуратуры региона, 38-летний коммерсант, заключив контракт на благоустройство парка в селе Заплавном, выполнил лишь часть работ. Стоимость недоделок, уточняет официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, составила 300 тысяч рублей.

– В рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» администрацией Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района с фирмой подсудимого был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка по ул. Совхозная, д. 21 в с. Заплавное. Стоимость работ по контракту превысила 3,3 млн рублей.

Однако в ходе проверки прокуратуры выявлено, что работы выполнены не в полном объеме: более чем на 150 кв. метров меньше установлено тротуарной плитки, вместо 8 фактически установлено 4 мемориальных стенда, – сообщила 30 мая официальный представитель прокуратуры Волгоградской области.

На стадии расследования уголовного дела о мошенничестве директор подрядной компании свою вину отрицал. Однако в ходе судебного разбирательства мужчина все же признался в содеянном и возместил причиненный бюджету ущерб, устранив имевшиеся недостатки.

– Ленинский районный суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, – сообщает Оксана Черединина.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», контракт на благоустройство парка по адресу ул. Совхозная, 21 в селе Заплавное был заключен в июле 2019 года с ООО «ЖКХГАРАНТ». Стоимость работ составила 3 333 333 рубля. Эта фирма зарегистрирована в городе Серафимович Волгоградской области. С 27 декабря 2018 года директором организации является Дмитрий Колесихин. Он также владеет 100% долей этой компании.